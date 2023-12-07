В зоне СВО на Украине самолёты F-16, поставленные Западом, будут сбивать русские ракеты ЗРК С-400

Дальнобойные ракеты класса 40Н6 уже успешно применяются в ходе спецоперации в зоне боевых действий.Стало известно со слов главы военного ведомства России, одним из основных средств ликвидации фронтовых истребителей западного производства F-16 станут самые совершенные в своём классе дальнобойные ракеты 40Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, которые уже длительное время применяются в ходе спецоперации на Украине.