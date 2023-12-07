Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Путин и только Путин, дай Бог ему здоровья, силы и терпения!!!!!!!Опрос: 70% гражда...
  • Николай Арзамасцев
    Наоборот всё понятно - тверскому ФСБ понадобилось пополнить и обновить свой фотоальбом иноагентов русофобов.Иноагенты наносят...
  • Вовладар Даров
    Дайте бабушки обновы купить спокойно! Единственная радость осталась!)Спокойная жизнь н...

В зоне СВО на Украине самолёты F-16, поставленные Западом, будут сбивать русские ракеты ЗРК С-400

В зоне СВО на Украине самолёты F-16, поставленные Западом, будут сбивать русские ракеты ЗРК С-400

Дальнобойные ракеты класса 40Н6 уже успешно применяются в ходе спецоперации в зоне боевых действий.Стало известно со слов главы военного ведомства России, одним из основных средств ликвидации фронтовых истребителей западного производства F-16 станут самые совершенные в своём классе дальнобойные ракеты 40Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, которые уже длительное время применяются в ходе спецоперации на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх