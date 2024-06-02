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Царьград

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Взрывы в Херсоне: Тревоги не было, детали не раскрываются

Взрывы в Херсоне: Тревоги не было, детали не раскрываются

Взрывы произошли в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне.Глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко заявил, что в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне зафиксировали взрывы.

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