Любой инструмент можно улучшить – вот конкретный пример

На какой угол поворачивать рукоятку на зарядном устройстве (в моем случает это Орион Вымпел‑20), если никакой отметки нет? Чтобы упростить пользование устройством, я нанесла на рукоятку точечку белым лаком для ногтей: стало заметно и понятно.
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