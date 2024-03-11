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За рулем

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Любой инструмент можно улучшить – вот конкретный пример

Любой инструмент можно улучшить – вот конкретный пример

На какой угол поворачивать рукоятку на зарядном устройстве (в моем случает это Орион Вымпел‑20), если никакой отметки нет? Чтобы упростить пользование устройством, я нанесла на рукоятку точечку белым лаком для ногтей: стало заметно и понятно.

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