«Ъ»: подконтрольный спонсорам ВСУ холдинг предприятий ВПК передали Росимуществу

Волжский городской суд в Волгоградской области передал Росимуществу промышленный холдинг, который сотрудничал с предприятиями военно-промышленного комплекса и чьи владельцы являются спонсорами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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