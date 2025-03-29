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Несекретные материалы

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«Беззубая санкция»: импорт российского СПГ в ЕС достиг сезонного максимума

«Беззубая санкция»: импорт российского СПГ в ЕС достиг сезонного максимума

ЕС получает символическую победу, а Россия теряет удобный логистический канал, но газ будет поступать и дальше, причем в огромных количествах.

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