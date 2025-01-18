Из кадетов в ваххабиты с тесаком: Ученик-мигрант готовил теракт в школе. Диаспора подкинула версию

Олег Беликов Школьник собрал дома коллекцию из ножей, но отнюдь не из интереса к холодному оружию. Оказалось, что прилежный ученик из таджикской семьи с отличным знанием русского языка, прошедший кадетский класс, планировал с их помощью резать своих одноклассников.
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