Россия призвала США и Британию оказать давление на Киев после ударов по аэродромам

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости вмешательства США и Британии для прекращения эскалации конфликта, вызванной недавними атаками Киева на российские аэродромы.
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