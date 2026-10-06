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Массированная атака БПЛА: что известно о последствиях налетов на регионы России

Массированная атака БПЛА: что известно о последствиях налетов на регионы России

В ночь на 6 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Азовского моря.

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