Новая статья: Обзор видеокарты Intel Arc B580 Limited Edition: неожиданный успех Верится с...

Новая статья: Обзор видеокарты Intel Arc B580 Limited Edition: неожиданный успехВерится с трудом, но Intel все же довела до ума архитектуру дискретных GPU, опередила конкурентов в календаре релизов нового поколения и, более того, сделала заявку на лидерство в массовой категории игровых видеокарт источник#Intel_Arc.