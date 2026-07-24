Педагог объяснила, чем опасна подготовка к ЕГЭ с первого класса

В младшем школьном возрасте ключевое значение имеют формирование базовых учебных навыков, развитие самостоятельности и способности справляться с неудачами Тревога родителей заставляет их начинать подготовку детей к ЕГЭ уже с первого класса, но это, по словам основательницы образовательных центров "Арт Академия — Академия отличий" Марины Май, может подавлять самостоятельность и интерес детей к учебе.
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