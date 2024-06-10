Небензя объяснил, почему Россия не стала блокировать резолюцию США по сектору Газа

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник, 10 июня, заявил, что Россия не стала блокировать резолюцию Совета Безопасности по прекращению огня в секторе Газа, потому что ее «поддерживает арабский мир».
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