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Небензя объяснил, почему Россия не стала блокировать резолюцию США по сектору Газа

Небензя объяснил, почему Россия не стала блокировать резолюцию США по сектору Газа

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник, 10 июня, заявил, что Россия не стала блокировать резолюцию Совета Безопасности по прекращению огня в секторе Газа, потому что ее «поддерживает арабский мир».

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