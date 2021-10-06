Мировое обозрение

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Guardian: власти Казахстана тайно заплатили британскому писателю за книгу о Назарбаеве

Guardian: власти Казахстана тайно заплатили британскому писателю за книгу о Назарбаеве

ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости. Правительство Казахстана заплатило бывшему британскому политику, писателю Джонатану Айткену гонорар 166 тысяч фунтов стерлингов, чтобы он написал книгу про Нурсултана Назарабаева, когда он был президентом республики, следует из данных "досье Пандоры", пишет газета Guardian, участвующая в международном проекте.

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