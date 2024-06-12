Новосибирский рэпер Элджей посетил родной город

Ночное фото на фоне театра оперы и балета артист выложил в своих социальных сетях.Рэпер Элджей посетил родной город Новосибирск в преддверии Дня России и сделал фото на фоне академического театра оперы и балета.
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