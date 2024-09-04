"Была под опекой отца, потом мужа, на 100% самостоятельной никогда не была". Алсу рассказала, как живёт после развода с Яном Абрамовым

Певица Алсу в интервью "КП" рассказала, как живёт после скандального расставания с Яном Абрамовым, которого она обвинила в романе с Анастасией Решетовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Госдуме призвали провести "демографическую спецоперацию"
- "Убогая попытка самоутвердиться за счёт ребёнка". Егор Крид и Екатерина Мизулина заступились за девочку-квадробера, которую публично осудила певица Mia Boyka
- Тина Канделаки с ламой, Дуа Липа со слоном. С кем провели звёзды последнюю неделю лета
Свежие комментарии