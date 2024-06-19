«Будет страшно»: Квасьневский пугает Украину грядущим саммитом НАТО

Прием Украины в НАТО «политический вопрос №1» на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне. Об этом экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».