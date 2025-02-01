Голливудская кинозвезда Шэрон Стоун - наследница трона Священной Римской империи?

Американская актриса Шэрон Стоун оказалась родственницей короля Карла Великого (748-814). Об этом со ссылкой на шоу канала PBS «В поисках своих корней» пишет Daily Mail.
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