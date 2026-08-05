Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» с использованием авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции.
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