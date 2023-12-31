Полянский: в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима

Восприятие в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив изменилось, отметил в новогоднем обращении к подписчикам Telegram-канала 31 декабря первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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