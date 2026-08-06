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Царьград

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Министр строительства Новосибирской области расскажет о перспективах 6 августа

Министр строительства Новосибирской области расскажет о перспективах 6 августа

6 августа в Новосибирске пройдет пресс-конференция. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов обсудит развитие строительного сектора, влияния экономической конъюнктуры и обозначит ключевые задачи отрасли в преддверии Дня строителя.

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