Министр строительства Новосибирской области расскажет о перспективах 6 августа

6 августа в Новосибирске пройдет пресс-конференция. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов обсудит развитие строительного сектора, влияния экономической конъюнктуры и обозначит ключевые задачи отрасли в преддверии Дня строителя.
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