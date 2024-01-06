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Опорник «Пари НН» Эдедем переходит в казахстанский «Тобол» за 70 тысяч евро

Опорник «Пари НН» Эдедем переходит в казахстанский «Тобол» за 70 тысяч евро

Опорный хавбек «Пари НН» Эссьен Эдедем продолжит карьеру в Казахстане. 25-летний нигериец перейдет в «Тобол» из Костаная за 70 тысяч евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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