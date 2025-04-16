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"Не дожидаясь результатов анализов": экс-главврач Кремлёвской больницы рассказал, что делать после укуса клеща

"Не дожидаясь результатов анализов": экс-главврач Кремлёвской больницы рассказал, что делать после укуса клеща

Доктор Мясников рассказал, что нужно сделать сразу после укуса клеща.Доктор и телеведущий, бывший главврач Кремлёвской больницы Александр Мясников сообщил, что укусы клещей могут привести к боррелиозу, также известному как болезнь Лайма.

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