"Не дожидаясь результатов анализов": экс-главврач Кремлёвской больницы рассказал, что делать после укуса клеща

Доктор Мясников рассказал, что нужно сделать сразу после укуса клеща.Доктор и телеведущий, бывший главврач Кремлёвской больницы Александр Мясников сообщил, что укусы клещей могут привести к боррелиозу, также известному как болезнь Лайма.