Трамп заявил об увольнении работавших над делом о штурме Капитолия сотрудников ФБР

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена провести ряд увольнений в Федеральном бюро расследований (ФБР), касающихся сотрудников, которые участвовали в расследовании нападения на Капитолий 6 января 2021 года.
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