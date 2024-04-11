Как долго запад сможет жить в долг?

Госдолг. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Мы уже писали о том, что нынешняя финансовая модель позволяет странам Запада поддерживать финансовую стабильность и завышенный уровень жизни своего населения.