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Как долго запад сможет жить в долг?

Как долго запад сможет жить в долг?

Госдолг. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Мы уже писали о том, что нынешняя финансовая модель позволяет странам Запада поддерживать финансовую стабильность и завышенный уровень жизни своего населения.

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