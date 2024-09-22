Прислушайтесь к чужому опыту: что нас ждет с 23 по 29 сентября согласно карте Таро Алёна Юрьева С 23 по 29 сентября нас ждет неделя, наполненная мудростью, традициями и духовным развитием, о чем говорит карта Таро — Иерофант.
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