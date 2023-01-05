Эксперт: Китай опасается повторить судьбу Европы в энергетической сфере

Политика как она есть

В последние годы зависимость Китая от ближневосточной сырой нефти и СПГ из США возрастает. Поскольку большая часть мира полагается на Китай в отношении широкого спектра продуктов, любая уязвимость Китая также является глобальной уязвимостью.