Политика как она есть

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Эксперт: Китай опасается повторить судьбу Европы в энергетической сфере

Эксперт: Китай опасается повторить судьбу Европы в энергетической сфере

В последние годы зависимость Китая от ближневосточной сырой нефти и СПГ из США возрастает. Поскольку большая часть мира полагается на Китай в отношении широкого спектра продуктов, любая уязвимость Китая также является глобальной уязвимостью.

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