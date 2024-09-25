Еркинбек Амиргалиев назначен руководителем управления государственных активов Алматы

Руководителем Управления государственных активов Алматы стал Еркинбек Амиргалиев. Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева руководителем Управления государственных активов Алматы назначен Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии