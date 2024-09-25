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Еркинбек Амиргалиев назначен руководителем управления государственных активов Алматы

Еркинбек Амиргалиев назначен руководителем управления государственных активов Алматы

Руководителем Управления государственных активов Алматы стал Еркинбек Амиргалиев. Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева руководителем Управления государственных активов Алматы назначен Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич.

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