Политика как он...
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Политика как она есть

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Грузинские власти внесут в парламент законопроект об иноагентах

Грузинские власти внесут в парламент законопроект об иноагентах

Автомобиль полиции у здания парламента Тбилиси© РИА Новости / Стрингер Правящая партия "Грузинская мечта" внесет на этой неделе в парламент на рассмотрение законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный американскому, заявил исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе.

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Комментарии
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Галина Чужая
Грузия практически пытается усидеть на  двух стульях. Они хотят иметь сильного (как они считают) защитника в виде ЕС и в тоже время им очень не хочется терять как экономического партнёра Россию.  Только жить в раскорячку, как та корова в кино, не получится.  Придётся выбирать.
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21 час.
М
Мария
ЕС уже сам практически развалился. Остаётся им сидеть на одном стуле.
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12 час.
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