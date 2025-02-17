Грузинские власти внесут в парламент законопроект об иноагентах

Галина Чужая

Грузия практически пытается усидеть на двух стульях. Они хотят иметь сильного (как они считают) защитника в виде ЕС и в тоже время им очень не хочется терять как экономического партнёра Россию. Только жить в раскорячку, как та корова в кино, не получится. Придётся выбирать.