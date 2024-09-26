Выдача автокредитов в России выросла почти вдвое

С января по август нынешнего года россияне взяли 1,1 миллиона займов на покупку автомобилей — на 87,5 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
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