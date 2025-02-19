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Царьград

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Попытка загнать Карена Шахназарова в тупик закончилась разгромом собеседника

Попытка загнать Карена Шахназарова в тупик закончилась разгромом собеседника

Попытка журналиста загнать Карена Шахназарова в тупик закончилась разгромом собеседника. Сложный вопрос по поводу Путина обернулся настоящей лекцией по геополитике - о Трампе тоже не забыли.

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