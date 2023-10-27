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Платформа для запуска лунной ракеты SLS прошла «испытание потоком воды» Наци...

Платформа для запуска лунной ракеты SLS прошла «испытание потоком воды» Наци...

Платформа для запуска лунной ракеты SLS прошла «испытание потоком воды»Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США продолжает реализацию лунной программы, следующий этап которой предполагает запуск миссии Artemis 2.

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