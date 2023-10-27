Платформа для запуска лунной ракеты SLS прошла «испытание потоком воды» Наци...

Платформа для запуска лунной ракеты SLS прошла «испытание потоком воды»Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США продолжает реализацию лунной программы, следующий этап которой предполагает запуск миссии Artemis 2.
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