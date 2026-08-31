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Царьград

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Economist: Исландия отказалась возобновить переговоры с ЕС

Economist: Исландия отказалась возобновить переговоры с ЕС

Economist сообщил, что Исландия отвергла предложение ЕС о возобновлении переговоров о вступлении. На референдуме в субботу 53% исландцев выразили несогласие с этой инициативой, что стало неприятным ударом для Евросоюза.

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