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Хуммельс о победе над «ПСЖ»: «Боруссия» провела топ-матч. Очень зрелая игра в нашем исполнении»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. «Мы провели топ-матч.

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