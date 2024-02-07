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Робототехника, ИТ и беспилотники. Как и где столичным школьникам обучаться профессиям будущего?

Робототехника, ИТ и беспилотники. Как и где столичным школьникам обучаться профессиям будущего?

фото: mos.ru Одна из важнейших задач современного образования — не просто дать знания подрастающему поколению, но и объединить их умения и таланты с возможностью получить перспективную профессию.

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Комментарии
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Владимир Сабакарь
Школьнику по окончании среднего образования необходимо владеть некоей стандартной профессией. И как минимум он должен иметь права. Стандартная образовательная  специальность нужна для того, чтоб человек представлял требования соответствия хотя бы одной специальности. Права нужны вместе со стандартными требованиями безопасности и культуры дорожного движения и чтоб не переходил улицу пешком, или на самокате  в неположенном месте.   Всё остальное не имеет ни какого значения и не получит развития, пока он не получит полноценную специальность на настоящем действующем производстве, а не виртуально.
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