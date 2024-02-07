Робототехника, ИТ и беспилотники. Как и где столичным школьникам обучаться профессиям будущего?

Владимир Сабакарь

Школьнику по окончании среднего образования необходимо владеть некоей стандартной профессией. И как минимум он должен иметь права. Стандартная образовательная специальность нужна для того, чтоб человек представлял требования соответствия хотя бы одной специальности. Права нужны вместе со стандартными требованиями безопасности и культуры дорожного движения и чтоб не переходил улицу пешком, или на самокате в неположенном месте. Всё остальное не имеет ни какого значения и не получит развития, пока он не получит полноценную специальность на настоящем действующем производстве, а не виртуально.