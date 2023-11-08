Риелтор Зайцев: цены на вторичное жилье в России начали снижаться в октябре

После длительного роста цены на вторичное жилье в России в сентябре достигли пика в 90 тыс. рублей за квадратный метр, а в октябре начали снижаться, рассказал агентству РИА Новости директор по продажам сети агентств недвижимости "Этажи" Сергей Зайцев.