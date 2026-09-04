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Крымская газета

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Как 14-летняя крымчанка Аксиния Великолуг покоряет корты России и мира

Как 14-летняя крымчанка Аксиния Великолуг покоряет корты России и мира

Блестящий сезон проводит крымская теннисистка Аксиния Великолуг. Спортсменка завоёвывает награду за наградой на всех турнирах, в которых принимает участие.

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