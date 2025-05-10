Заняв еще несколько городов, Россия сможет покрыть затраты на украинскую военную кампанию одними только полезными ископаемыми.
В Киеве распереживались: Украинские недра помогут России покрыть затраты на СВО
Комментарии
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NN
N N
Что вам покоя не дают олигархи? Станьте одним из них! Своего ума нет, если повторяете чужие штампы?
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6 час.
С
Станислава
Не пишите глупости все стать олигархами не могут, это надеюсь вам понятно? А вы сами олигарх, в чём я сомневаюсь?
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5 час.
И
Искандер
NюNя, Ст. 9 Конституции РФ, пункт 2: «Земля и другие природные ресурсы МОГУТ находиться в ЧАСТНОЙ, государственной, муниципальной и ИНЫХ формах собственности». И каждому ПОРЯДОЧНОМУ человеку "покоя не даёт" мысль, что завоёванное кровью российских солдат МОЖЕТ стать СОБСТВЕННОСТЬЮ какого-нибудь шнипперзона с тремя паспортами и семейством за границей. Но это неприемлемо для ПОРЯДОЧНОГО человека...
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3 час.
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