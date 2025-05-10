В Киеве распереживались: Украинские недра помогут России покрыть затраты на СВО

NN N N Что вам покоя не дают олигархи? Станьте одним из них! Своего ума нет, если повторяете чужие штампы?

С Станислава Не пишите глупости все стать олигархами не могут, это надеюсь вам понятно? А вы сами олигарх, в чём я сомневаюсь?