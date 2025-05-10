Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    Нам нужно методично идти к обозначенным целям не взирая на возню европейцев, возглавляемых пиндосами. Пиндосы, как вс...Захар Прилепин. 5...
  • Михаил Е
    Средства производства в частной собственности. А ты сам - наёмный рабочий. Маркса с Энгельсом толком не читал (так, в..."У меня 20 лет от...
  • В С
    Ну будут заповедные зоны, посреди огромной страны. Ничего страшного.А сколько их вооб...

В Киеве распереживались: Украинские недра помогут России покрыть затраты на СВО

В Киеве распереживались: Украинские недра помогут России покрыть затраты на СВО

Заняв еще несколько городов, Россия сможет покрыть затраты на украинскую военную кампанию одними только полезными ископаемыми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NN
N N
Что вам покоя не дают олигархи? Станьте одним из них! Своего ума нет, если повторяете чужие штампы?
Ответить
6 час.
С
Станислава
Не пишите глупости все стать олигархами не могут, это надеюсь вам понятно? А вы сами олигарх, в чём я сомневаюсь?
Ответить
5 час.
И
Искандер
NюNя, Ст. 9 Конституции РФ, пункт 2: «Земля и другие природные ресурсы МОГУТ находиться в ЧАСТНОЙ, государственной, муниципальной и ИНЫХ формах собственности». И каждому ПОРЯДОЧНОМУ человеку &quot;покоя не даёт&quot; мысль, что завоёванное кровью российских солдат МОЖЕТ стать СОБСТВЕННОСТЬЮ какого-нибудь шнипперзона с тремя паспортами и семейством за границей. Но это неприемлемо для ПОРЯДОЧНОГО человека...
Ответить
3 час.
наверх