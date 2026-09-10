Animals "А где же сейчас настоящий Сёма?" — подумала Татьяна, и впервые за два года ей стало по-настоящему больно от того, что она когда-то просто перестала его искать.
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Но Татьяна молодец. что не отобрала его у Анны. Кто знает,как бы он себя повёл. Но всё же он её узнал.Теперь ей надо взять другого котика.
Грустно. Это и был Татьянин котик Сёма. Но теперь у него уже была другая хозяйка, Анна, и он к ней привык.