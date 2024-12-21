СК РФ: В Петербурге мужчина убил сожительницу и упаковал её тело в чемодан В подвале одного из жилых домов Невского района Санкт-Петербурга было найдено тело женщины, сообщила пресс-служба Следкома РФ по Северной столице.
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