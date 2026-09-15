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Межкорпоративная мимикрия: как договоры услуг с индивидуальными предпринимателями превратились в механизм скрытого уклонения от фискальных обязанностей и потери контроля над активами

В условиях масштабной налоговой реформы 2025–2026 годов и введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц до 22% традиционные трудовые отношения с топ-менеджментом стали восприниматься бизнесом как избыточное фискальное давление.

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