Межкорпоративная мимикрия: как договоры услуг с индивидуальными предпринимателями превратились в механизм скрытого уклонения от фискальных обязанностей и потери контроля над активами

В условиях масштабной налоговой реформы 2025–2026 годов и введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц до 22% традиционные трудовые отношения с топ-менеджментом стали восприниматься бизнесом как избыточное фискальное давление.
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