«ПСЖ» не забрал Малкома через приостановку контракта из-за хороших отношений с «Зенитом». Возможна аренда без права выкупа

«ПСЖ» продолжает работу над трансфером вингера «Зенита» Малкома. По данным L’Équipe, в субботу «ПСЖ» смирился с тем, что не сможет подписать полузащитника «Лиона» Райана Шерки зимой.
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