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Прокуратура Южной Кореи завела дела в отношении пользователей Polymarket

Прокуратура Южной Кореи завела дела в отношении пользователей Polymarket

По имеющимся данным, полиция Южной Кореи передала в прокуратуру материалы в отношении 18 пользователей платформы Polymarket в рамках расследования дела о незаконных азартных играх.

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