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Намибия обошла Великобританию и Германию в рейтинге равенства мужчин и женщин

Намибия обошла Великобританию и Германию в рейтинге равенства мужчин и женщин

Лидеры Индекс гендерного разрыва / © Global Gender Gap Report 2026, World Economic Forum Всемирный экономический форум отслеживает, как меняется гендерное равенство в странах по четырем направлениям: экономическое участие и возможности, уровень образования, здоровье и продолжительность жизни, а также политические права и возможности.

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