Намибия обошла Великобританию и Германию в рейтинге равенства мужчин и женщин

Лидеры Индекс гендерного разрыва / © Global Gender Gap Report 2026, World Economic Forum Всемирный экономический форум отслеживает, как меняется гендерное равенство в странах по четырем направлениям: экономическое участие и возможности, уровень образования, здоровье и продолжительность жизни, а также политические права и возможности.