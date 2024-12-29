Кобахидзе: правительство Грузии критикуют успешно торгующие с РФ бизнесмены

REUTERS/Irakli Gedenidze Некоторые представители грузинского бизнеса критикуют правительство Грузии за прагматичную политику по отношению к России, это при том, что у них самих налажены успешные торговые связи с РФ.
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