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Кобахидзе: правительство Грузии критикуют успешно торгующие с РФ бизнесмены

Кобахидзе: правительство Грузии критикуют успешно торгующие с РФ бизнесмены

REUTERS/Irakli Gedenidze Некоторые представители грузинского бизнеса критикуют правительство Грузии за прагматичную политику по отношению к России, это при том, что у них самих налажены успешные торговые связи с РФ.

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