Политнавигатор Вопрос социальной справедливости неразрывно связан с процессом обновления элиты в стране.
«Кто не готов, тот собирает чемоданы и уезжает» – Крымское ТВ о прозападных элитариях России
Комментарии
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к
калан
Элита это наши ребята которые сейчас на СВО ,а Это мразь уезжает.
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7 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Кому они там нужны!?Состригут с них барыши и на свалку или как резиновое изделие в помойное ведро!
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6 час.
МП
Михаил Пантюхин
Если "элита" бежит, значит жиденькая уж больно! А вообще был и останется в памяти многих поколений фильм, "Приключения Буратино", помните "кота Базилио" (Р. Быков) и его песню: "...... на жадного не нужен нож, ему покажешь медный грошь и делай с ним что хошь!" - это для сьехавшей "элиты"!
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4 час.
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