Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лебедев Андрей Юрьевич
    Мочить..."Русские, женитес...
  • Григорий Давидян
    Встречный вопрос: Кто заставлял россиян ненавидеть пугалкиных в 2002-м году? А ведь именно тогда и началось сбрасыван...Зачем россиян зас...
  • Елена Бреслова
    терпеть её не могла и в советское время, мерзкая хабалка, умевшая умыкнуть лучшие песни советских композиторов, и доч...Зачем россиян зас...

«Кто не готов, тот собирает чемоданы и уезжает» – Крымское ТВ о прозападных элитариях России

«Кто не готов, тот собирает чемоданы и уезжает» – Крымское ТВ о прозападных элитариях России

Политнавигатор Вопрос социальной справедливости неразрывно связан с процессом обновления элиты в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
к
калан
Элита это наши ребята которые сейчас на СВО ,а Это мразь уезжает.
Ответить
7 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Кому они там нужны!?Состригут с них барыши и на свалку или как резиновое изделие в помойное ведро!
Ответить
6 час.
МП
Михаил Пантюхин
Если &quot;элита&quot; бежит, значит жиденькая уж больно! А вообще был и останется в памяти многих поколений фильм, &quot;Приключения Буратино&quot;, помните &quot;кота Базилио&quot; (Р. Быков) и его песню: &quot;...... на жадного не нужен нож, ему покажешь медный грошь и делай с ним что хошь!&quot; - это для сьехавшей &quot;элиты&quot;!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх