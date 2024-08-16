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Царьград

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Мать погибшей от рук мигранта школьницы снова вызвали в суд в Новосибирске

Мать погибшей от рук мигранта школьницы снова вызвали в суд в Новосибирске

Женщина настаивает, чтобы наказание после смерти её дочери понёс полицейский, проигнорировавший сообщения об угрозах убийством.

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Комментарии
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АВ
Александр Васильчиков
Столько отморозков по земле ходит... А с другой стороны угрожать не значит лишить жизни... Конечно участковый говорит что занимался профилактикой... Думаю он в глаза этого г@ндона не видел...
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15 час.

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