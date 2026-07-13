Чаллыда йөк машинасы поездга бәрелгән, йөртүчесе үлгән

Автокалада йөк машинасы поездга бәрелгән, йөртүчесе үлгән. Татарстан Дәүләт автоинспекциясе хәбәр иткәнчә, Shacman йөк автомобиленең 54 яшьлек йөртүчесе тимер юл кичүләренең берсендә юл читенә төшеп киткән, шуннан соң поезд белән бәрелешкән.
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