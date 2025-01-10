Инфокиоски для туристов и установили в Новосибирске

Главные туристические локации Новосибирска и области, адреса дорогих ресторанов и демократичных закусочных, условия санаторного лечения в регионе можно узнать на специальных сенсорных панелях для туристов.
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