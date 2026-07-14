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Мировое обозрение

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Макаки оказались чувствительны к эффекту «зловещей долины»: почему обезьяны не доверяют собственным 3D-анимированным аватарам

Макаки оказались чувствительны к эффекту «зловещей долины»: почему обезьяны не доверяют собственным 3D-анимированным аватарам

Обезьяны боятся «недоделанных» роботов. И это не шутка. Ученые из Тюбингена и Лёвена создали технологию MacAction, которая позволила впервые доказать: у макак-резусов существует тот же самый эффект «зловещей долины», что и у людей.

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