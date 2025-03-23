В пригороде Челябинска в магазине взорвался газ. Есть пострадавшие

Прокуратура Еманжелинска начала проверку после взрыва в магазине. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 23 марта, около 7:00 в поселке Батуринский, входящем в состав Еманжелинска.