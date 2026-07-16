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Искусство

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Стала известна причина смерти звезды «Парка Юрского периода» Сэма Нила

Стала известна причина смерти новозеландского актера Сэма Нила, известного по роли в серии фильмов «Парк Юрского периода».

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